國際華文媒體細看深圳南山

（本報記者金立冬深圳報道）由全球商報聯盟、《香港商報》聯合主辦，深圳市外宣辦支持的“2016國際華文媒體看深圳，看南山”全面啟幕，17家國際華文媒體在南山區開展為期一周的聯合採訪活動，主辦方期望通過國際華文媒體同仁的所見所感，記錄深圳的成就，讓世界更多華人瞭解深圳，了解南山區的今日發展和創意未來。

深圳是中國改革開放的前沿，30多年的歷史就打造出一個國際大都市，深圳近年的發展受到世人矚目，這裏有綠水青山，也有金山銀山。深圳是一座擁有350家上市公司的超級總部，僅南山區就有119家上市公司，產生5家世界500強公司。

這次採訪行程涵蓋深圳多個知名企業，包括有：華強文化、雅昌，也有文化園區—LOFT華僑城創意園；還有深圳知名創新科技公司，如深圳市光啟高等理工研究院、深圳市芯思傑智慧傳感技術有限公司、深圳市優必選科技有限公司，期間亦會走訪前海、羅湖區等。

轉型升級換擋提速

南山持續優化產業結構，三產占比從五年前的41%提高到目前的56%，先進制造業占規模以上工業總產值達78.5%。機器人、智能裝備和可穿戴設備等未來產業發展迅猛，戰略性新興產業增加值占GDP比重超過60%，形成了123個優勢細分領域，其中24個國際領先。產業向價值鏈中高端攀升，擁有中國馳名商標41件、廣東省著名商標102件，均排名全市第一，成為全國移動電話研發制造產業知名品牌示範區。改造升級“一街道一園區”項目15個，29家股份合作公司總利潤實現倍增。

南山堅持把創新作為引領發展的第一動力，2015年全社會研發投入占GDP比重達5.8%，科技進步貢獻率達75%，每萬人發明專利擁有量280件，居全國區（縣）首位。截至目前，PCT國際專利申請量占全國比重達28%，國家級高新技術企業、各類創新載體分別增至1641家和785家，集聚“千人計劃”人才168人、“孔雀計劃”人才1132人、海外高層次創新團隊62個，均占全市70%以上。南科大建成投入使用，深大西麗校區即將竣工移交，哈工大深圳本科招生，北大（深圳）、清華深圳國際校區、國家技術轉移南方中心等落戶南山，基礎創新能力明顯增強。區域孵化創新能力排名全國第一，成為國家首批雙創示範基地。

在全球資源深度整合、創新要素高效配置中，南山在多個方面形成了先發優勢。企業全球拓展走在了前列。轄區海內外上市公司達119家，50餘家世界500強企業在南山設立總部或分支機構，招商局、華潤、中興、騰訊等一批航母級企業縱橫四海，邁瑞醫療、大族激光等一批行業領軍企業和大疆創新、柔宇科技、光峰光電等一批新銳企業挺立潮頭，在海外組建研發機構、設立基金、開展並購，全市十佳成熟型全球化公司南山占8席、十佳新銳型全球化企業南山有7席，在123個戰略性新興產業優勢細分領域中24個國際領先。

新增長極不斷湧現

強力推動中心城區定位納入全市“十三五”規劃，在深圳市城市總體規劃中得以落實，成為全市重大發展戰略。開展南山綜合發展規劃、“四個中心”行動策略等研究，前海、蛇口、後海、深圳灣、留仙洞、高新北六大片區全面發力，騰訊濱海大廈、招商局廣場、航天國際、天虹、三諾、百麗等20多棟總部大樓落成。智園一期、科興科學園、深圳市軟件產業基地等一批產業園區投入使用，茶光研發及總部園區、智園二期等項目破土動工，新增創新型產業空間259萬平方米，約占全市一半。促進大學校區、科技園區、居民社區“三區融合”，南山雲穀等成為國際知識創新村典範。

五年來，南山發揮“特區+灣區+自貿區”三區疊加優勢，統籌利用國際國內兩種資源、兩個市場，努力打造21世紀海上絲綢之路橋頭堡重要門戶。

支持招商局600億“再造新蛇口”，打造世界級半島灣區。海上世界城市綜合體全面建成，中國第一、世界一流的太子灣郵輪母港即將迎來首航，蘋果華南地區總部落戶蛇口網穀，招商自貿商城率先布局跨境電商。西部港區159條國際班輪航線覆蓋“一帶一路”沿線國家，集裝箱吞吐量超過1300萬標箱，占全市半壁江山。推動前海開發開放，一批重大基礎設施工程進展順利，前海港貨中心一期、二期相繼開業。

國際氛圍更加濃厚

南山鼓勵企業走出去，輸出更多技術、管理、服務和品牌。招商局、華潤集團、中興通訊、中集集團等大型企業布局海外、馳騁世界；創維、康佳、邁瑞、海能達、大族激光、天瓏移動、普聯技術等行業領軍企業，國際市場占有率節節攀升；大疆創新、光峰光電、優必選等新銳企業冉冉升起，成為行業“獨角獸”。雅昌、華強文化、第七大道、環球數碼等成為國家文化出口重點企業，為中華文化走向世界貢獻南山力量。光啟研究院、深圳清華大學研究院等新型研發機構在海外設立創新平臺。深圳十佳成熟型、新銳型全球化公司，南山分別占8家和7家。

“創業之星”大賽走出國門，吸引14個國家和地區2000多個項目參賽。聯合國教科文組織高等教育創新中心落戶南科大，道爾頓新華公學建成開學，在全市率先聘任公辦中小學外籍副校長，累計引進外籍教師240名，締結海外姊妹學校56所。與美國南加州大學洛杉磯醫學院共建醫學中心，來福士國際醫院選址蛇口。完善城區中英文雙語標識系統，加快建設國際化樣板街區，全市約一半外籍人士居住在南山。

邁進世界級創新型濱海中心城區，是南山在多年打下基礎上的更高躍升。建區26年來，南山曆經起步、跟跑到領跑，實現了由小到大、由城市邊緣向城市中心的華麗轉身，已經處於發展第一方隊。南山不僅集聚了全市近30%的國家級高新技術企業、60%以上的國家省市級創新載體、80%以上的高等教育科研機構，而且產業結構優、增長速度穩、創新動力強、發展後勁足，形成了較為全面的綜合競爭優勢。對標國際，南山人均GDP、全社會研發投入占GDP比重、萬人發明專利擁有量等主要創新指標接近或超過發達國家水平，完全有條件代表深圳參與全球競爭，在世界創新版圖上占有一席之地。

攝影：金立冬



